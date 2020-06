WWE Backlash 2020, Randy Orton ed Edge da urlo nel main event!

ORLANDO (Florida) - Al WWE Performance Center di Orlando, Edge e Randy Orton danno spettacolo nel "The Greatest Match Ever", il main event di Backlash 2020. Le due leggende del mondo del wrestling non tradiscono le attese e regalano uno show sensazionale agli appassionati, affrontandosi in un incontro lungo e combattuto, in cui è regnato un equilibrio per oltre quaranta minuti. I due avversari si sono affrontati omaggiando nel corso della sfida altre superstar del passato, come Rey Mysterio, Kurt Angle, The Rock, Triple H, Ric Flair e Christian, imitando le loro mosse. Alla fine a trionfare è stato The Viper, che per l'occasione speciale ha rispolverato il Punch Kick che è valso il conto di tre.

McIntyre e Strowman ancora campioni

Nel corso dello show sono stati messi in palio entrambi i titoli di campioni del mondo e i due detentori delle cinture sono riusciti a conservarli. Prima è toccato a Braun Strowman, capace di avere la meglio nonostante l'inferiorità numerica nell'Handicap Match contro The Miz e John Morrison. A seguire è toccato a Drew McIntyre affrontare Bobby Lashley: un incontro molto più combattuto, anche perché lo statunitense ha attaccato il campione prima ancora dell'inizio della sfida, prendendosi un importante vantaggio. Alla fine però è stato lo scozzese a vincere, sfruttando un'incomprensione con Lana del suo avversario e colpendolo subito dopo con la Claymore.

Gli altri incontri della notte di wrestling

In palio anche il titolo femminile di Raw, con Asuka che è riuscita a restare campionessa pur senza schienare Nia Jax. Entrambe sono state infatti contate fuori dal ring dall'arbitro e la cintura così è rimasta dov'era. Restano con i loro titoli pure Bayley e Sasha Banks, che hanno la meglio nel Triple Tag Team Match contro Alexa Bliss-Nikki Cross e Peyton Royce-Billie Kay. Nel kickoff Apollo Crews ha difeso con successo la sua cintura di United States Champion contro Andrade (grazie all'aiuto di Kevin Owens, che ha impedito interruzioni da parte di Angel Garza. Infine, Sheamus ha battuto Jeff Hardy nel loro single match, mentre la sfida tra gli Street Profits e i Viking Raiders non ha visto un vincitore, ma il loro è stato un nuovo incontro stile cortometraggio comico.

Tutti i risultati di WWE Backlash 2020

United States Championship Kick Off Match - Vincitore: Apollo Crews vs Andrade

Women’s Tag Team Championship Triple Threat Match - Vincitrici: Bayley & Sasha Banks vs Alexa Bliss & Nikki Cross vs The IIconics

Single Match - Vincitore: Sheamus vs Jeff Hardy

Raw Women’s Championship - Asuka vs Nia Jax finisce in double count out

Universal Championship 2 on 1 Handicap Match - Vincitore: Braun Strowman vs John Morrison & The Miz

WWE Championship - Vincitore: Drew McIntyre vs Bobby Lashley

Greatest Wrestling Match Ever - Vincitore: Randy Orton vs Edge