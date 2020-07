WWE Extreme Rules 2020: il programma dei match, quando e dove vederlo

ORLANDO (Florida) - Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio arriva il momento di WWE Extreme Rules 2020, l'ultimo PPV della compagnia di wrestling più importante del mondo prima di Summerslam, la "WrestleMania dell'estate". Lo spettacolo, giunto alla sua dodicesima edizione, è stato rinominato per l'occasione "The Horror Show at Extreme Rules", con tanti match a stipulazione particolare che renderanno la nottata veramente unica nel suo genere. Anche questo pay-per-view si terrà nel Performance Center di Orlando (Florida) - nonostante fosse inizialmente in programma al SAP Center di San Jose (California) - e a porte chiuse (a eccezione del pubblico improvvisato composto dagli altri wrestler), come misura precauzionale per fronteggiare la diffusione della pandemia di coronavirus.

Dove vedere WWE Extreme Rules 2020

Per la prima volta a distanza di anni, non sarà possibile vedere il PPV con il commento in italiano. Con WWE Extreme Rules 2020, infatti, inizia ufficialmente la nuova era televisiva del wrestling nel nostro Paese, con gli eventi a pagamento che diventano esclusiva assoluta del WWE Network, la piattaforma streaming ufficiale della compagnia di Vince McMahon. L'evento sarà trasmesso nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, con inizio del kickoff a mezzanotte (visibile gratuitamente su tutti i canali social ufficiali della WWE) e all'una del pay-per-view vero e proprio.

Tutti gli incontri in programma

Single match per il WWE SmackDown Women's Championship

Bayley (c) vs. Nikki Cross (con Alexa Bliss)

Single match per il WWE Raw Women's Championship

Asuka (c) vs. Sasha Banks

Single match per il WWE United States Championship

Apollo Crews (c) vs. MVP (con Bobby Lashley)

Tables match per il WWE SmackDown Tag Team Championship

The New Day (Big E e Kofi Kingston) (c) vs. Cesaro e Shinsuke Nakamura

Single match (con modalità che sarà scelta da Dolph Ziggler) per il WWE Championship

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

Eye for an Eye match

Rey Mysterio vs. Seth Rollins

Wyatt Swamp Fight

Braun Strowman vs. Bray Wyatt