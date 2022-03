Clamoroso, Tom Brady ci ripensa: "Il mio lavoro non è finito"

Clamoroso annuncio di Tom Brady. La leggenda del football americano, che lo scorso 1° febbraio aveva dato l'addio, ci ha ripensato e attraverso un messaggio postato su Twitter ha fatto dietrofront comunicando che non è ancora giunto il tempo di dire addio: “Negli scorsi due mesi ho realizzato che il mio posto è ancora sul campo e non in tribuna. Quel tempo arriverà. Ma non è adesso. Amo i miei compagni di squadra e la mia famiglia che mi supporta e rende tutto possibile. Torno per la mia 23ª stagione, a Tampa. Il lavoro non è finito”.

Tom Brady fa dietrofront

Un lampo che ha scosso tutti, perché se il ritiro era stato anticipato dai media americani, in pochi avrebbero scommesso su un suo ritorno. In realtà qualche dubbio sarebbe potuto venire dal momento che Brady, anche nel suo recente incontro con Cristiano Ronaldo al termine di Manchester United-Tottenham, sfida nella quale il portoghese ha messo a segno una splendida tripletta, a domanda diretta se si fosse ritirato veramente o meno non ha chiarito tutti i dubbi. Era dunque stato sicuramente un addio doloroso e, visto il dietrofront, non proprio convinto. Brady riparte da dove aveva lasciato, da Tampa, all'inseguimento del suo ottavo Super Bowl. La società, che intanto non aveva cercato altri quarterback sul mercato, gli aveva lasciato lo spazio per il rientro. La favola di Tom Brady, nonostante la carta d'identità dica 44 anni, non è ancora finita.