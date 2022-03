McGregor, altri guai con la giustizia: arrestato a Dublino

DUBLINO (Irlanda) - Ecco un'altra "McGregorata", se così si può definire. Conor McGregor ne ha combinata un'altra delle sue, visto che il 33enne è stato arrestato dalla polizia per guida pericolosa , con tanto di sequestro del "mezzo", una Bentley Continental GT (170000 euro di valore).

Arrestato McGregor

L'automobile gli è stata restituita successivamente, quando Notorious è stato liberato previo pagamento della cauzione. Il suo entourage ha fatto sapere che Conor "ha superato i test antidroga e alcol effettuati alla stazione". In ogni caso l'ex campione UFC - che non è certo nuovo a situazioni del genere - dovrà presentarsi il mese prossimo davanti al tribunale distrettuale di Blanchardstown, dove rischierà una multa fino a 5000 euro, così come 6 mesi di reclusione.