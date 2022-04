Mondiali Curling, super Italia: battute Svezia e Finlandia

Grande Italia a Las Vegas. Nella seconda giornata dei Mondiali maschili in terra statunitense la Nazionale tricolore allenata da Claudio Pescia reagisce alla grande dopo il k.o. all'esordio contro la Scozia e, sul ghiaccio della Orleans Arena, supera prima la favoritissima Svezia con un ultimo end da applausi, quindi rimonta e batte anche la Finlandia. Prime due fondamentali vittorie per gli azzurri nella competizione: a nove partite dal termine del prima fase di round robin, la lotta per le prime sei posizioni è apertissima. Nel primo incontro dinnanzi alla Svezia di Edin, l'Italia - scesa in pista con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare) - ruba subito due mani nei primi due end e subisce poi tre punti avversari nella terza ripresa. La risposta azzurra arriva con due marcature nel quarto mentre il punto svedese nel quinto riporta la partita in perfetta parità all'intervallo. Nella seconda metà di gara la Svezia scava un piccolo solco lasciando un solo punto all'Italia nel sesto e nell'ottavo end realizzandone a sua volta invece due sia nel settimo che nel nono. L'impensabile avviene però nel decimo quando Retornaz e compagni - sotto di due - firmano una mano da quattro punti che regala ai nostri la vittoria per 10-8.