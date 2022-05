Doping, Fabio Pigozzi è il nuovo presidente di Nado Italia

Pigozzi: "Orgoglioso dell'incarico ricevuto"

"Sono orgoglioso dell'incarico ricevuto - afferma Pigozzi -. Ho sempre considerato l'antidoping, i suoi principi e la scienza che lo accompagna, come una linea di demarcazione invalicabile del mondo dello sport". Quindi i ringraziamenti al ministro Roberto Speranza "per avere creduto in questa scelta", alla sottosegretaria Valentina Vezzali "per avermi voluto alla guida di una struttura di cui conosce bene lavoro e delicatezza del compito" ed al presidente del Coni Giovanni Malagò "per la stima dimostratami con questa opportunità". "La protezione della salute e la garanzia dell'etica medica, nonché la tutela dell'autenticità della competizione sportiva, sia che si tratti di un atleta professionista che di un amatore, sono dogmi che non prevedono eccezioni. E saranno i punti cardine del mio lavoro" afferma ancora il nuovo n.1 di Nado Italia. "Ringrazio infine il generale Leonardo Gallitelli, con cui ho avuto l'onore di collaborare negli ultimi tre anni - conclude - per gli straordinari risultati raggiunti da Nado Italia sotto la sua guida".