Epw Reloaded, il ritorno a Roma di D3 è un trionfo: battuto Joe Hendry

ROMA - Si conclude con il lieto fine, il ritorno di D3 dove tutto ebbe inizio . Il wrestler romano, primo italiano nella storia a lottare sia in WWE che in AEW (le due principali promotion di wrestling statunitensi), è tornato a esibirsi nella Capitale, nella compagnia che lo ha lanciato, in occasione di EPW Reloaded, l'evento organizzato in collaborazione con la Italian Wrestling Association alla Stazione Birra di Roma . L'idolo di casa, che lavora e vive stabilmente dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, era la main star dello show e non ha tradito le aspettative nel match finale (un "2 out of 3 Falls Match") contro lo scozzese Joe Hendry, battendolo in rimonta e facendo esplodere di gioia i tifosi.

Il ritorno da sogno di D3

Con questo successo si è guadagnato una chance titolata al titolo dei Pesi Massimi EPW, ma soprattutto ha dato una mano al movimento di wrestling italiano, mostrando a tutti i colleghi la via percorsa e spronandoli a crederci sempre con un discorso motivazionale al termine del suo incontro: "Qualche anno fa in Italia il rap veniva trattato proprio come viene trattato il wrestling oggi, ma guardate i rapper italiani cosa sono diventati oggi. Questo significa che la stessa cosa possa succedere anche nella nostra disciplina. Che non è finta come ancora si tende a pensare in Italia. I colpi sono veri, gli infortuni anche. In America lottiamo ogni giorno, anche con gli infortuni dei giorni precedenti, perché se non vai sul ring te, qualcun altro prende il tuo posto. Sogno una 'Serie A' del wrestling anche qui, come accade in tutti gli altri Paesi".

EPW Reloaded, tutti i risultati:

Questi tutti i risultati della card di EPW Reloaded: