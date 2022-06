Malagò: "Quasi pronta la proposta per lo ius soli sportivo"

Il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, in conferenza stampa al termine della Giunta nazionale svoltasi a Perugia ha parlato con i giornalisti di più argomenti. Queste le sue parole sulla proposta in arrivo dello ius soli sportivo:"Presenteremo a breve una proposta. Parlo soltanto di sport, non voglio sapere nulla di politica. Abbiamo bisogno di forze nuove arruolabili da subito per lo sport italiano, considerato il problema del calo demografico. E' una nostra iniziativa sostenuta da molte federazioni che sono in grandissima difficoltà e rischiano di perdere gli atleti, a favore di altri Paesi, dopo averli fatti allenare e crescere per anni. Ci auguriamo che questa legislatura, di cui conosciamo bene i tempi, riesca a portare a dama questo provvedimento". Interrogato in seguito sulla deludente prestazione della nazionale di calcio azzurra nella serata di ieri contro la Germania, ha commentato: "Il risultato parla da solo ed è pesante. Non ho visto la partita, ma credo che siamo tornati sulla terra: quando sperimenti e coinvolgi tanti esordienti, quando metti in campo tanti giovani, soprattutto contro una Nazionale come la Germania, non dovresti perdere così".