Zaynab Dosso insultata per strada: "Mi hanno detto sporca negra. Nessuno mi ha difeso"

Il drammatico racconto di Zaynab Dosso: "Ho ricevuto un'aggressione senza motivo"

La Dosso, nata in Italia da genitori provenienti dalla Costa d’Avorio, ha dichiarato di non sentirsi tutelata: “Ho paura a uscire di casa, ma non perché qualcuno possa farmi un gesto discriminatorio ma per l’indifferenza della gente”, ha raccontato. “Da quella persona ho ricevuto un’aggressione verbale e senza motivo. Siamo state gentile e non avevamo monete, eppure la reazione è stata incredibile, in mezzo ai tavoli di un locale e davanti a tantissima gente. Nessuno ha reagito e una mia amica si è messa addirittura a piangere”.

Il precedente

L’azzurra ha anche raccontato un precedente: “Durante un trasloco mi hanno tirato un sasso da un balcone. Ero sconvolta perché insieme a me c’era anche mia sorella. Mi aspetto che chi ha vinto le elezioni prenda una posizione decisa contro questo schifo”.