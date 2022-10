Scacchi, nuovo scandalo in una partita di Niemann: succede l'incredibile

Un altro scandalo colpisce il mondo degli scacchi e più precisamente il 19enne Hans Moke Niemann. L’americano, già accusato di aver barato in diverse partite da Magnus Carlsen, è stato protagonista di un altro strano episodio nel penultimo round dello United States Championship. Durante il match contro Sevian (altra promessa di 21 anni, n.56 delle liste mondiali), Niemann ha giocato una mossa complessa e il suo avversario, senza dire niente, gli ha preso il Re togliendogli la croce. Poco prima del match il 19enne aveva dichiarato di essere “sulla buona strada per diventare campione del mondo”, e dopo l’assurda partita in questione ha cercato di alleggerire la questione dichiarando: “È un malinteso, non c’è nessun dramma”. Ovviamente, dopo le recenti accuse che lo hanno coinvolto, si tratta di una vicenda che assume toni ancora più misteriosi. Sull’accaduto si è espresso anche lo spagnolo Francisco Vallejo, che ha dichiarato: “Dopo aver analizzato i giochi dell’americano, posso solo dire che Niemann o è un genio generazionale o un grande imbroglione”.