WWE, Sami Zayn decide il main event di Survivor Series WarGames

Per quanto riguarda il WarGames femminile è Becky Lynch a prendersi la copertina : l’irlandese, appena rientrata da un infortunio, prima neutralizza Rhea Ripley (grazie anche al Green Mist di Asuka), poi con un Leg Drop dalla cima della gabbia colpisce sia IYO Sky che Dakota Kai, andando successivamente a chiudere per il conteggio finale vincente. The Man ha avuto una chimica perfetta con la sua ex rivale Bianca Belair, con la quale ha esultato a fine match insieme alle altre "face" del team. Chiude quindi con una nuova sconfitta Bayley, che allunga la serie negativa contro The EST.

Survivor Series 2022, gli altri incontri

La contesa fra due artisti del ring ed ex amici come AJ Styles e Finn Balor si conclude con la vittoria del The Phenomenal One. A fare la differenza è stata il suo Phenomenal ForeArm, che mette ko leader del Judgment Day. Sconfitta pure Shotzi, che nulla può contro la letale Arm Bar di Ronda Rousey, rimasta SmackDown Women’s Champion. La sorpresa della serata è invece Austin Theory, che riconquista il titolo degli Stati Uniti sfruttando la spear di Bobby Lashley su Seth Rollins, nel Triple Threat valido per la corona. Il più giovane US Champion della storia si rilancia definitivamente dopo aver fallito l’incasso del Money in the Bank e detronizza Rollins, che stava vivendo uno straordinario momento come United States Champion.