Terremoto nel mondo dello sport: 10 giocatori cinesi sospesi per aver truccato le partite

Uno scandalo in piena regola colpisce il mondo del biliardo. La World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) ha infatti sospeso dieci giocatori cinesi dopo aver condotto un'indagine su partite truccate ai fini di scommesse. A finire nell'elenco dei giocatori fermati c'è anche Zhao Xington (che di recente ha vinto il campionato britannico) e Yan Bringtao , che aveva portato a casa il prestigioso Masters. Xintong avrebbe dovuto esordire domenica prossima nel Masters, affrontando il numero 2 del mondo, Mark Selby, nelle fasi a eliminazione diretta.

"Sospendeteli a vita"

Il WPBSA ha confermato in una dichiarazione martedì che "l'indagine più ampia è ora in una fase avanzata" e ha assicurato che "sarà completata a breve". La sospensione rimarrà in vigore fino alla conclusione dell'indagine, anche se i giocatori possono appellarsi a questa decisione. I nomi di Zhao Xintong e Yan Bringtao si aggiungono a quelli di Zhang Jiankang, Liang Wenbo, Lu Ning, Li Hang, Zhao Jianbo, Bai Langning, Chang Bingyu e Chen Zifan, già sospesi per motivi analoghi. L'ex campione del mondo Shaun Murphy ha suggerito che i colpevoli siano sospesi "a vita". Jason Ferguson, presidente della WPBSA, ha però risposto dichiarando "improbabile" questa ipotesi.