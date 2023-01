WWE, altro PLE in Europa! Money in the Bank sarà a Londra

ROMA - Arriva un grande annuncio da parte della WWE: l'O2 di Londra ospiterà sabato 1° luglio 2023 Money in the Bank, il primo Premium Live Event che si terrà a Londra in oltre due decenni. Le più grandi Superstar della World Wrestling Entertainment parteciperanno e porteranno nel Regno Unito, per la prima volta nella storia, i Money in the Bank ladder match: ogni vincitore riceverà una valigetta contenente un contratto per un incontro valido per il titolo massimo in un momento e in un luogo a sua scelta entro l'anno successivo.