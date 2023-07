Star della MMA chiede alla fidanzata di sposarlo e poi si rompe una gamba!

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Serata incredibile quella trascorsa sabato dal belga Losene Keita , campione dei pesi leggeri e detentore del titolo ad interim dei pesi piuma. Il classe 1997 ha sfidato due giorni fa Mate Sanikidze al Central Tennis Court Stvanic di Praga per il titolo mondiale ma ha dovuto incassare una sconfitta che ricorderà a lungo: il 25enne nato in Guinea ma cresciuto a Kortrijk si è rotto una gamba nelle prime battute del match continuando a gareggiare per diversi minuti fino a quando il troppo dolore non ha preso il sopravvento .

Keita emoziona tutti: chiede alla fidanzata di sposarlo!

Prima di essere trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso e ottenere la conferma ufficiale del terribile infortunio, Keita ha raccolto tutte le forzerimaste per fare una romantica proposta alla sua fidanzata in diretta televisiva. Il 25enne si è inginocchiato e ha chiesto alla donna: "Mi vuoi sposare?" La delusione per la fine dell'incontro con Sanikidze si è trasformata presto in gioia quando la ragazza ha accettato la sua proposta e gli ha persino dato un bacio mentre tutti all'interno dell'arena applaudivano. La gamba di Keita è ora ingessata e il campione sta iniziando il suo percorso di recupero. Quasi sicuramente sfiderà ancora Sanikidze una volta rientrato in piena forma ma, nel frattempo, deve pensare a organizzare le nozze con la sua dolce metà.