Il campione di freccette Littler mente sull’età? La prova definitiva che zittisce tutti

Littler, non c'è più alun dubbio: i dettagli

Prima della partita vinta contro Rob Cross, che ha aperto a Littler le porte della finale del campionato del mondo al suo debutto da senior, 'TalkTV' ha pubblicato una foto del certificato di nascita del talento su 'X' (ex Twitter). Il documento dimostra che Littler è effettivamente nato il 21 gennaio 2007, il che significa che mancano poche settimane al suo 17esimo compleanno.

Littler e le scommesse sull'età: il retroscena

In Inghilterra però più di un appassionato aveva dubitato sulla sua età. "Ma davvero Littler ha 16 anni?" la domanda più ricorrente negli ultimi tempi. I dubbi su 'The Nuke', la 'bomba atomica' sono stati espressi da Andy Goldstein, presentatore televisivo inglese, che aveva addirittura dichiarato di aver scommesso sugli anni di Littler che, sorridendo, replicò così: "Hai fatto una scommessa sulla mia età? Pensi non abbia 16 anni? Hai perso i tuoi soldi. Posso dirti che ho la barba da un paio d'anni buoni". Dilemma risolto: il 17enne nativo di Warrington potrà disputare un altro Mondiale di freccette. Da minorenne.