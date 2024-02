Un evento in Italia modello Superbowl? La risposta dell'ad di Sport e Salute

ROMA - "L'Italia è un palcoscenico naturale per i grandi eventi sportivi. Abbiamo tanto da dare, compreso il turismo sportivo. Sappiamo fare ospitalità, ma oggi siamo al 20-30% di capacità di sviluppo di un grande evento". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, durante il convegno 'Osservatorio Valore Sport' organizzato da 'The European House Ambrosetti' andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Nel corso dell'intervento ha elogiato il Super Bowl: "Un modello che stiamo analizzando e monitorando per nuove prospettive e scenari futuri".