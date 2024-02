Biglietti Super Bowl, prezzi assurdi: quanto costa assistere alla finale della NFL

Cresce l'attesa in vista di uno degli eventi più seguiti non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. Parliamo del Super Bowl che quest'anno vedrà sfidarsi i campioni in carica dei Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers nella stupenda cornice dell’ Allegiant Stadium di Paradise , a pochi chilometri da Las Vegas.

Super Bowl, i prezzi folli dei biglietti

Il 58° Super Bowl potrebbe però entrare nella storia per il costo assurdo dei biglietti per assistere all'evento. Come riporta la piattaforma di rivendita StubHub infatti il prezzo medio di un biglietto si aggira attorno agli 8.600 dollari ovvero circa 7.982 euro. Una cifra mai raggiunta nella storia dell'evento e che supererebbe anche il prezzo dei biglietti del Super Bowl di Los Angeles di due anni fa. Il motivo? I San Francisco 49ers non vincono un Super Bowl dal 1994 e non arrivano in finale dal 2020, per questo la voglia dei tifosi di essere presenti all'evento è cresciuta a dismisura, così come i prezzi dei biglietti.