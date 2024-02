Panatta sbotta in diretta tv: “Sinner? Chi se ne frega di Sanremo”. Imbarazzo in studio

Jannik Sinner non sarà al Festival di Sanremo . Il tennista altoatesino, fresco vincitore degli Australian Open , ha annunciato di aver rifiutato l' invito di Amadeus per concentrarsi sui suoi prossimi impegni. La decisione di Sinner è stata accolta in modi diversi, tra chi ha criticato la sua scelta e chi invece ha deciso di difenderlo.

Panatta difende Sinner: la frase su Sanremo

Tra quelli che l'hanno difeso c'è Adriano Panatta, intervenuto duramente a Rainews24. L'ex tennista, che ha raggiunto la quarta posizione del ranking proprio come Sinner, ha parlato della polemica sulla partecipazione a Sanremo: "Se al posto suo ci sarei andato? Non lo so, ma chi se ne frega di Sanremo". Una risposta dura che ha creato imbarazzo in studio, con il conduttore che ha subito risposto: "Ma cosa dice, siamo in Rai!".