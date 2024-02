Anna Falchi chiede scusa a Sinner dopo la terribile gaffe

Anna Falchi fa retromarcia. La conduttrice ha pubblicamente chiesto scusa a Jannik Sinner dopo averlo duramente attaccato per la sua scelta di non partecipare al Festival di Sanremo 2024 . Il tennista ha infatti rifiutato l'invito di Amadeus , presentatore e direttore artistico della kermesse musicale.

La gaffe di Anna Falchi su Sinner

A La vita in diretta su Rai1, la showgirl aveva commentato con sarcasmo la decisione del 22enne altoatesino. "I suoi prossimi impegni sono l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna… Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana, perché il resto del mondo non è la stessa cosa… Perché lui è italiano ed è un peccato. Non ha fatto un’operazione simpatia vincente". Parole che hanno scatenato durissime polemiche sui social soprattutto perché la Falchi ha commesso una terribile gaffe: il prossimo impegno di Sinner non è l'8 maggio bensì il 12 febbraio a Rotterdam. Sono così arrivate le scuse di Anna...