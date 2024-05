Caivano, inaugurato il nuovo centro sportivo

Centro sportivo di Caivano a misura di bambino

Gli occhi dei tanti bambini di Caivano brillano. Un mondo magico gli si è appena schiuso davanti. “Sembra una nave” dicono sorridendo. Un respiro profondo e ci si immerge in un mondo immaginifico. Un mondo sognato che era difficile sognare. Eppure oggi è lì davanti agli occhi di Gennaro come davanti a tutti quelli degli altri bambini. È la piscina del centro sportivo di Caivano. Un buco nero che aveva inghiottito i sogni di tante generazioni di ragazzi che oggi è rinata dalla sue ceneri. Come una fenice. La stessa che Sport e Salute ha disegnato accanto al nome del progetto Illumina. Da quel buco nero ne è uscita una nave azzurra. Che non è solo il colore dell’acqua che è tornata a riempire la piscina ma l’azzurro, grazie alla sua innata creatività, sa di possedere il potere di far accadere le cose. Proprio come che è successo a Caivano. La piscina foto di prima pagina delle cronache più nere oggi è il simbolo di un viaggio verso il futuro. “Il nostro futuro” come hanno scritto i ragazzi sul muro. Un futuro che gli è stato restituito. Basta attraversare la porta per entrare ad “Atlantide”. È il paradosso della Nave di Teseo. Immaginiamo di smontare la nave. All’inizio sembra sempre la stessa ma andando avanti smettere di essere tale e diventa irriconoscibile. Proprio come appare la piscina agli occhi dei ragazzi di Caivano. Le luci laterali che dall’interno somigliamo tanto agli oblò da cui sbirciare un altro mondo e che da fuori sembrano lune piene. Una immersione a 360 gradi in quello che è il concetto che c’è dietro al progetto “Illumina”. Una visione attraverso la quale ripensare gli spazi urbani inutilizzati o degradati e trasformarli in luoghi capaci di offrire opportunità di crescita per i quartieri e le comunità. Perché lo spazio è un educatore sociale. Insegna il rispetto, la condivisione, favorisce gli incontri e combatte l’esclusione sociale. E le due direttrici su cui muoversi sono lo Sport e la Cultura. Sport popolare e accessibile all’aperto come strumento di diffusione di sani stili di vita e cura del benessere fisico, psicologico e personale dell’individuo. Cultura, arte e creatività come elementi fondanti delle comunità e del territorio. L’idea è quella di trasformare lo spazio in un contenitore di eventi e tempo libero dove giovani e cultura urbana possano incontrarsi e vivere differenti attività.