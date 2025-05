Malagò saluta il Coni: “Prevale l'orgoglio, non l'amarezza" 

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha partecipato oggi all’ultima Giunta del suo mandato e poi ha parlato in conferenza stampa: “Lascio un Coni prestigioso e con grandi risultati, con diverse manifestazioni che renderanno grande questo Paese. Sono stati quattro anni belli, importanti, anche complicati. La vita va saputa accettare, io sono sereno. Oggi prevale l'orgoglio, non l'amarezza. Il bello di essere presidente di un ente pubblico è che hai due mamme o due papà che sono il Cio e il Governo". Malagò ha poi aggiunto: "Mi auguro che chi arriverà dopo di me possa continuare a mantenere unità nello mondo sport. Il prestigio del Coni oggi parla da solo”.

Coni, i candidati per il dopo Malagò

"Mi sembra che ci sono tre candidature, due hanno un peso specifico diverso, ma se dovessi rispondere oggi dico che da qui allo stop non credo si presenterà qualcun altro". Così Malagò, parlando delle prossime elezioni del 26 giugno per le quali concorrono Luciano Buonfiglio, Luca Pancalli ed Ettore Thermes.

L’ultima Giunta

La Giunta Nazionale del Coni ha deliberato di proporre Alberto De Nigro quale membro aggiunto del Consiglio d'Amministrazione di Sport e Salute in rappresentanza del Coni. Delibera che arriva "dopo che il MEF non ha accolto la precedente nomina del Presidente Malagò in quanto organo di vertice del CONI, carica incompatibile per legge col CdA di Sport e Salute", si legge nella nota del Coni. E' stato poi deliberato che il Trofeo Coni. invernale si svolgerà in Valle D'Aosta dal 18 al 21 dicembre e infine sono state assegnate le stelle d'oro al merito sportivo ad alcuni presidenti di Enti di Promozione Sportiva, presenti in Giunta per l'occasione: Ciro Bisogno (Pgs), Damiano Lembo (Us Acli), Juri Morico (Opes), Andrea Pantano (Libertas), Paolo Serapiglia (Endas), Salvatore Bartolo Spinella (Csain).