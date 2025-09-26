 Il Cio è al fianco del progetto del Mase

In occasione della XIII sessione del Foro Politico di Alto Livello sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, a New York, il Sottosegretario al MASE Claudio Barbaro, che ha la delega allo sport, ha promosso per conto del Governo italiano la firma di una lettera di intenti sulla Platform on Localizing, una piattaforma collaborativa che ha l’obiettivo di aiutare città, regioni e comunità locali ad adattare e realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 secondo le loro esigenze specifiche. Oltre agli otto Stati che hanno aderito all’iniziativa lanciata dall’Italia in occasione del G7 Ambiente di Torino nel 2024, hanno firmato la lettera anche l’Ocse e il CIO.
L’intervento di Claudio Barbaro
«La collaborazione con il Comitato Internazionale Olimpico e con Olympism 365 ci consentirà di lavorare per costruire iniziative che abbiano un forte impatto a livello di inclusione sociale e di ambizione climatica e ambientale, a partire dalla quarta edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Estivi che si svolgerà a Dakar, in Senegal, il prossimo anno. Sarà, infatti, la prima volta che un paese africano ospiterà un evento sportivo olimpico e un’occasione irrinunciabile per mettere alla prova la nostra collaborazione» ha commentato da New York il Sottosegretario Barbaro.