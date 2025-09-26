 Il Cio è al fianco del progetto del Mase

In occasione della XIII sessione del Foro Politico di Alto Livello sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, a New York, il Sottosegretario al MASE Claudio Barbaro, che ha la delega allo sport, ha promosso per conto del Governo italiano la firma di una lettera di intenti sulla Platform on Localizing, una piattaforma collaborativa che ha l’obiettivo di aiutare città, regioni e comunità locali ad adattare e realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 secondo le loro esigenze specifiche. Oltre agli otto Stati che hanno aderito all’iniziativa lanciata dall’Italia in occasione del G7 Ambiente di Torino nel 2024, hanno firmato la lettera anche l’Ocse e il CIO.