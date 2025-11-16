Nuovo logo e sbarco in tv, la Fitav verso il centenario

Una famiglia, una comunità , con un passato glorioso e un futuro luminoso. #iosonofitav, è l’evento con cui la Federazione italiana tiro a volo lancia il suo canale tv e svela il nuovo logo, quello con cui sbarcherà nel 2026, anno del primo centenario. “Ci accompagnerà per altri cento anni”, chiarisce subito Luciano Rossi, presidente della Federazione dal 1993 , e di quella mondiale dal 2022, artefice anche di questa svolta: un cambiamento con cui il tiro italiano si candida a restare protagonista nel panorama internazionale, nella prima stagione che metterà in palio le carte olimpiche per Los Angeles 2028. “Siamo un’eccellenza, conquistata con sacrifici, lavoro duro, impegno, etica - racconta, visibilmente emozionato Rossi -: una storia italiana che ci fa inorgoglire, ha sorpreso il mondo e continuerà a farlo per i prossimi cento anni”.

Arriva la tv

Il nuovo logo, e lo sbarco in tv, una rivoluzione: nasce ed è già operativa Tiro a volo tv, OTT realizzata da Sportface, visibile anche su mobile scaricando l’app dedicata, che a febbraio sbarcherà nel bouquet di Amazon Prime. “Siamo orgogliosi di realizzare questo prodotto, con una delle federazioni più vincenti del panorama sportivo italiano - rivendica il presidente Alessandro Picardi -. Sportface vuole essere la casa del tiro italiano, siamo convinti che condivideremo un percorso bellissimo”. L’evento, condotto da Giorgia Rossi e celebrato in un Salone d’oro del Coni vestito a festa, è stato anche l’occasione di rinnovare la partnership con Beretta, storico marchio al fianco della Fitav. “Cento anni noi, cinquecento loro: c’è tanta Italia su questo palco”, rivendica Luciano Rossi.

Tante iniziative

Il 2026, sarà un anno unico, eccezionale. Il centenario sarà celebrato da una serie di iniziative, tutte all’insegna del binomio di successo che garantisce il tiro a volo: solidità delle radici ed energia per il futuro, per un gesto tecnico che diventa costantemente arte. Il centenario non sarà solo un punto di arrivo, ma anche un nuovo inizio. Per il tiro a volo e la sua comunità. Per tutto lo sport italiano. Domani questa grande famiglia si ritroverà in pedana, a Roma, per l’appuntamento annuale che riunisce tutti i dipendenti federali. È sempre festa.