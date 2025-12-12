WWE, John Cena si ritira: quando, dove e a che ora vedere il suo ultimo match

John Cena è pronto a chiudere il cerchio. Dopo l’annuncio del ritiro arrivato nel luglio 2024, il wrestler si prepara al suo ultimo ingresso sul ring. E lo farà in grande stile: Saturday Night’s Main Event celebrerà l’addio del volto più iconico della WWE moderna, con un match che sa di resa dei conti. Dall’altra parte ci sarà Gunther, il gigante austriaco che negli ultimi anni ha sbalordito tutti, conquistando titoli a suon di sottomissioni. Non un semplice avversario ma la montagna più dura da scalare. Cena, però, ha costruito la sua carriera proprio sulle imprese impossibili e per il suo finale vuole il colpo da campione.

Quando, dove e a che ora guardare l'ultimo match di John Cena

L’appuntamento è fissato per la notte italiana tra il 13 e il 14 dicembre. L’evento partirà alle 02:00, con la sorpresa più inattesa: l'incontro di John Cena, in controtendenza con quello che tutti si aspettavano, sarà quello d'apertura dell'intero show. Dunque, John Cena e Gunther dovrebbero salire sul ring immediatamente, salvo fuori programma o riti di presentazione abbastanza lunghi. Per vedere tutto, non serviranno abbonamenti né piattaforme americane: lo show sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube ufficiale della WWE, in diretta e successivamente on demand. Commento in lingua originale, con Michael Cole e Cory Graves a guidare la notte.

Dove rivedere in streaming l'ultimo match di John Cena

Chi non riuscirà a tirare tardi potrà rivedere tutto la mattina successiva, ma con una raccomandazione fondamentale: occhio agli spoiler. Un finale così, dopo vent’anni di carriera, merita di essere goduto senza anticipazioni. Il conto alla rovescia è partito: Cena sta per salutare il ring. E il mondo del wrestling si prepara a dirgli grazie.