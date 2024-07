Wrestling, finisce un’era: John Cena annuncia l’addio

Cena si ritira, ecco cosa farà

La scorsa notte John Cena è stato uno dei protagonisti del Money in the Bank. Un ritorno a sorpresa sui ring WWE dopo l’ultima apparizione a WrestleMania. Durante il discorso ha annunciato a tutti che nel 2025 si ritirerà dai ring. WrestleMania numero 41 sarà la sua ultima scena in cui lotterà. Campione WWE per 16 volte e recordman al pari di un’icona come Ric Flair, oggi ha un futuro nel cinema. Super successo nella sua ultima apparizione “Ricky Stanicky - L’amico immaginario”. E in tanti non vedono l’ora di vederlo in Die Hart 2.