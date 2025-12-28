Walking football, la nuova passione capitolina

Un altro calcio è possibile! Anzi, sta velocemente prendendo “piede” anche se non va di corsa, almeno sul rettangolo di gioco. Ed è davvero per tutti. È il calcio camminato che anche nella Capitale sta diventando l’attività sportiva del momento come dimostra l’ultimo evento andato in scena nel prestigioso Tennis Club Parioli dove si è svolto il Torneo di Natale di Walking Football. Sotto l'egida dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, l'ASC Nazionale, proprio la scorsa settimana, ha ufficializzato la nascita del settore dedicato a questa specialità. Nella splendida cornice del club capitolino si sono riunite tutte le società che da marzo a oggi hanno lanciato anche a Roma la pratica del Walking football, sport salutare in espansione in tutta Europa. L’evento pariolino ha visto la partecipazione di ben 9 squadre divise in 3 categorie, in tutto sono scesi in campo 70 “atleti” che nonostante i giorni di festa si sono ritrovati sul campo a sfidarsi, per vivere una giornata di sport, inclusione e condivisione, complice la disponibilità e l’ospitalità del TC Parioli per l'ospitalità e la disponibilità delle strutture concesse per l’evento, possibile anche alla preziosa collaborazione degli Enti locali intervenuti e di Valter Vieri di ASC. Queste le società partecipanti e le relative categorie

TC Parioli WF (50, 60 e 67)

Grifone Calcio WF (50, 60 e 67)

Roma 1927 Futsal WF (50)

SSD Ottavia Calcio 1978 WF (mista)

Asd Salaria Football Club WF (60).

Rinviata ad un prossimo evento, invece, la partecipazione di altre tre società capitoline, impossibilitate a prendere parte alla giornata di calcio camminato per l’indisponibilità delle categorie specifiche, ma anche Tridente Calcio, Jem's Academy e Tirreno Sansa stanno contribuendo alla diffusione del del Walking Football, lo sport per tutti.

Classifiche finali:

Categoria Over 67

1° pt. 4 Grifone 67 WF

2° pt. 2 Ottavia mista WF

3° pt. 1 TC Parioli 67 WF

Categoria Over 60

1° pt. 4 TC Parioli 60 WF

2° pt. 3 Salaria FC WF

3° pt. 1 Grifone 60 WF

Categoria Over 50

1° pt. 4 Roma 1927 WF

1° pt. 4 Grifone 50 WF

3° pt. 0 TC Parioli 50 WF

Arbitri della manifestazione:

Alessandra Tannoi (arbitro internazionale);

Emiliano Leonardi (Responsabile formazione arbitri);

Emanuele Nucera (Responsabile sezione arbitrale).