Che show a New York: la foto virale degli ex romanisti e le gag con Gallinari
Nuova tappa a New York dell'EA7 World Legends Padel Tour. L'opsite speciale nella Grande Mela non poteva che essere Danilo Gallinari. L'ex giocatore dell'NBA ha scritto una pagina importante della sua carriera negli Stati Uniti proprio con la canotta dei New York Knicks, squadra che lo prese al draft come sesta scelta assoluta al draft nel 2008. L'italiano rimane a New York fino al 2011 affermandosi nel panorama NBA. Dopo una lunga carriera nella lega statunitense, nel luglio del 2025 chiude la sua esperienza sul parquet. Ora la nuova tappa nella "sua" New York con tanti ex calciatori.
Gallinari passa al padel per l'EA7 World Legends Padel Tour
Ora Gallinari vive a Miami con la sua famiglia, ma si è concesso una trasferta a New York per il Padel tour riservato alle leggende dello sport. Tanti calciatori insieme a lui sui campi della Padel Haus ospiteranno il New York Open. Da Marco Materazzi e Luca Toni a Nelson Dida e Vincent Candela, vincitore della tappa di Milano insieme a Rakitic. Torna a giocare anche Fernando Llorente, mentre esordiscono nel tour Florenzi, Pepito Rossi e Ludovic Giuly. In campo si vedranno anche Jeremy Menez, German Denis e Luca Ceccarelli. Prima delle partite, al momento della presentazione, c'è stato un siparietto divertente con i vari calciatori: gli altri, come da tradizione nel basket, volevano battergli il doppio cinque saltando, ma Gallinari ha tirato le mani altissimo per non farli arrivare.