Che show a New York: la foto virale degli ex romanisti e le gag con Gallinari

Gallinari passa al padel per l'EA7 World Legends Padel Tour

Ora Gallinari vive a Miami con la sua famiglia, ma si è concesso una trasferta a New York per il Padel tour riservato alle leggende dello sport. Tanti calciatori insieme a lui sui campi della Padel Haus ospiteranno il New York Open. Da Marco Materazzi e Luca Toni a Nelson Dida e Vincent Candela, vincitore della tappa di Milano insieme a Rakitic. Torna a giocare anche Fernando Llorente, mentre esordiscono nel tour Florenzi, Pepito Rossi e Ludovic Giuly. In campo si vedranno anche Jeremy Menez, German Denis e Luca Ceccarelli. Prima delle partite, al momento della presentazione, c'è stato un siparietto divertente con i vari calciatori: gli altri, come da tradizione nel basket, volevano battergli il doppio cinque saltando, ma Gallinari ha tirato le mani altissimo per non farli arrivare.