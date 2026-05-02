Addio Zanardi diretta, tutte le reazioni e gli aggiornamenti LIVE

Addio a una vera icona dello sport. Alex Zanardi si è spento nella serata di ieri, giovedì 1° maggio: dal 2020, dopo il drammatico incidente in handbike, le sue condizioni erano rimaste lontane dai riflettori e protette dalla famiglia. Avrebbe raggiunto i 60 anni il prossimo 23 ottobre. A comunicare la scomparsa sono stati i familiari insieme a Obiettivo 3, l’associazione dedicata agli atleti con disabilità fondata proprio da lui. Anche il mondo della Formula 1, impegnato oggi a Miami per il Gran Premio, gli renderà omaggio. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

11:47

Quel momento con Schumacher

Alex emozionò tutti alla cerimonia dei Caschi d’Oro insieme a Schumacher. Qui sotto il video di quel momento.

11:36

Le parole del ministro Abodi

"Si spegne una 'luce' straordinaria, una persona che ha lasciato il segno, un uomo e uno sportivo meraviglioso che ci ha insegnato ad amare la vita, profondamente, intensamente e interamente, in tutte le sue forme, anche quando te ne lascia solo una parte: Alex Zanardi". Così su X il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. "Alex è andato oltre l’ordinario, nella velocità, dí fronte agli ostacoli, tra la vita amata e la morte più volte ricacciata indietro. Sempre. Alex, un esempio di forza, dignità, tenacia, passione, generosità, sensibilità e umanità, un testimone sempre attivo del Paralimpismo quotidiano e diffuso, così prezioso ben oltre le competizioni sportive. Alex ha saputo andare al di là del limite, trasformandolo in opportunità, ha affrontato ogni difficoltà facendola sembrare normale, ha dato un volto al coraggio e alla speranza. Alex ha dato un sorriso al dolore".

11:26

Le note di Lazio e Juve

La Lazio "partecipa commossa al lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, campione e simbolo di resilienza, e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore profondo". E poi la Juve, che su X scrive: “Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, esempio di dedizione, passione e amore per lo sport e per la vita”.

11:21

Mattarella: "Zanardi un esempio"

“Come l’intera Italia, avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato una straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato in questi anni un punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato un esempio anche oltre l’ambito sportivo e continuerà a esserlo nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica.” Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

11:14

Gli inizi di Zanardi con le quattro ruote

Alex Zanardi, scomparso ieri all’età di 59 anni, era nato a Bologna il 23 ottobre 1966. La sua passione per i motori prende forma già da giovanissimo: a 14 anni sale per la prima volta su un kart, dando il via a un percorso che lo porterà fino alla Formula 1. Il debutto nel Circus arriva nel 1991 con la Jordan, seguito dalle esperienze con Minardi e poi Lotus. Dopo essere rimasto senza un sedile nel 1995, decide di guardare oltre e si avvicina alla serie Cart, trasferendosi negli Stati Uniti. Nel 1999 torna in Formula 1 al volante della Williams, ma quella parentesi si chiude dopo 44 Gran Premi disputati e un solo punto conquistato. L’anno successivo riparte ancora dalla Cart. Il 15 settembre 2001 segna uno spartiacque nella sua vita: il grave incidente al Lausitzring, un momento che cambia tutto e che, in un certo senso, rappresenta anche l’inizio di una nuova fase della sua straordinaria storia.

11:12

Fisichella omaggia Zanardi

“E’ stato un onore crescere insieme ed apprezzarti come grande pilota ma soprattutto come um grande uomo. Riposa in pace Alex”. Queste le parole dell’ex pilota Formula 1, Giancarlo Fisichella, dopo la morte di Zanardi.

11:11

Il cordoglio di Inter, Napoli e Fiorentina

Il mondo del calcio si stringe nel ricordo di Alex Zanardi, rendendo omaggio a una figura che ha incarnato valori profondi dentro e fuori dallo sport. Il Napoli lo definisce un simbolo di resilienza, capace con coraggio e determinazione di trasmettere un autentico amore per la vita. Sulla stessa linea la Fiorentina, che ricorda la sua straordinaria forza, lo spirito combattivo e la capacità di trasformare ogni difficoltà in un messaggio di speranza, sottolineando come il suo sorriso e i suoi valori resteranno indelebili. Anche l'Inter ha espresso il proprio cordoglio, unendosi al dolore del mondo dello sport per la scomparsa del campione, sia in pista che nelle competizioni paralimpiche, e manifestando vicinanza alla sua famiglia in un momento così difficile.

11:09

Federica Pellegrini: "Addio ad un uomo incredibile"

"Se ne va un uomo incredibile, capace di ispirare tutti noi, mi dispiace così tanto…" sono le parole di Federica Pellegrini su Instagram.

11:06

Bebe Vio, le belle parole per Alex

“Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto". Così, sul suo profilo Instagram la schermitrice e campionessa paralimpica, Bebe Vio ricorda Alex Zanardi, scomparso oggi. "A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l'enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico e poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c'eri, ma eri un faro per tutti noi. È stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita”.

11:02

Lutto cittadino a Noventa Padovana

"Mi sono messo a disposizione della famiglia, con il dovuto rispetto che si deve a situazioni come questa. Saranno loro, come è ovvio, a decidere data, luogo e forma delle esequie di Alex Zanardi, che Noventa Padovana ha avuto l'onore di avere tra i suoi cittadini. Il giorno del funerale per noi sarà lutto cittadino e troveremo la maniera di tenere viva la sua memoria nella nostra comunità che lo ha accolto e che ha, credo, saputo essere rispettosa anche in questi anni difficili". A dirlo il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, che questa mattina si è messo in contatto con la famiglia di Alex Zanardi.

10:55

Coni, un minuto di silenzio in ogni sport

"Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana per onorare la memoria di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport".

10:54

La dedica di Buonfiglio

“Perdiamo un grande campione e un grande uomo, capace più volte di rialzarsi di fronte alle difficoltà della vita. Alla sua famiglia va il cordoglio più sincero mio e del Coni”. Così il numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio.

10:53

Federazione ciclismo, la decisione

Su invito del Presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, in occasione di tutte le gare in programma nel fine settimana, verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del plurimedagliato di ciclismo paralimpico, Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Lo comunica la Fci.

10:47

La Premier Meloni su Zanardi

"L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune. Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha trasmesso speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai.” Sono le parole su X della premier Giorgia Meloni, che aggiunge: “A nome mio e del Governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie di tutto, Alex.”

10:45

Zanardi, eroe di tutti noi

Un campione amato da tutti. Il nostro direttore ha scritto un post su Instagram per rendergli omaggio. Qui le sue parole.

10:42

Addio a Zanardi

In mattinata una notizia che sconvolge tutto il mondo dello sport. Addio ad Alex Zanardi, il campione di tutto e di tutti. Aveva 59 anni. Dai kart alla Formula 1, poi il tragico incidente. La nuova vita sportiva dedicata al paraciclismo. Qui per saperne di più.