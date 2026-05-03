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domenica 3 maggio 2026
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Zanardi, domatore della sventura

Leggi il commento sul leggendario pilota italiano, andato via nello stesso giorno di un altro mito come Ayrton Senna
Cristiano Gatti
1 min
TagsAlex Zanardihandbike

Persino il Cielo, a un certo punto, ha esaurito i suoi test e ha concesso sollievo. E va bene che nei disegni imperscrutabili dell’Alto è previsto di chiedere molto a chi può dare molto, il massimo ai migliori, ma evidentemente Alex è arrivato al punteggio più elevato nella disci

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