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mercoledì 3 giugno 2026
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Bebe Vio esclusiva: "Zanardi? Era un eroe" 

I Wembrace Games come occasione per incontrare un’atleta straordinaria, la cui nuova sfida sono i 100 metri
Ivan Zazzaroni
1 min
TagsBebe VioZanardi

Bebe ha il sorriso di una bambina e la forza di un uragano. Travolge - coinvolgendoli - tutti quelli che le stanno intorno. Ma quando si lascia andare all’irresistibile richiamo del ricordo e di una passione forte, si commuove. E piange. Tanto. «E bravo... l’altro giorno Tommaso Marini, che

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