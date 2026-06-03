Bebe Vio esclusiva: "Zanardi? Era un eroe" 

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Bebe ha il sorriso di una bambina e la forza di un uragano. Travolge - coinvolgendoli - tutti quelli che le stanno intorno. Ma quando si lascia andare all’irresistibile richiamo del ricordo e di una passione forte, si commuove. E piange. Tanto. «E bravo... l’altro giorno Tommaso Marini, che
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