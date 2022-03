Atletica, Jacobs: "Al top per i Mondiali indoor, Coleman favorito"

ROMA - L’ Italia tra le stelle mondiali. La maglia azzurra tra i big dei Mondiali indoor di Belgrado . Marcell Jacobs è tra i campioni invitati nella conferenza stampa ufficiale della World Athletics alla Stark Arena , nel sontuoso impianto della capitale serba alla vigilia della rassegna iridata e a due giorni dal super sabato dei 60 metri , distanza su cui il campione olimpico dei 100 e della 4x100 sfiderà il primatista del mondo e oro iridato in carica Christian Coleman (6.34 nel 2018) e l’altro statunitense Marvin Bracy per il podio iridato. “È un piacere essere qui - le parole di Jacobs - esserci mi rende orgoglioso, è bello perché ricordo cosa pensavo, negli anni scorsi, quando vedevo gli atleti importanti partecipare alla conferenza stampa . È stato un lungo percorso. L’ultima volta che ho gareggiato qui a Belgrado , agli Europei indoor nel 2017 , sono uscito in qualificazione nel salto in lungo nonostante fossi il favorito. Era un periodo difficile della mia carriera sportiva. Gli infortuni mi hanno fatto cambiare specialità e adesso dico che è stata una fortuna, perché quella scelta mi ha portato a conquistare due medaglie d’oro alle Olimpiadi ”.

“ANCHE LA FALSA PARTENZA È SERVITA” - Il 27enne sprinter azzurro ripercorre l’avvio del suo 2022, con l’apice del 6.49 centrato sulla pista di Lodz (terzo al mondo dell’anno dopo il 6.45 di Coleman e il 6.48 di Bracy): “La prima parte della stagione è stata molto interessante, ho avuto ottime sensazioni anche se non ho sfruttato al meglio le mie potenzialità - racconta il velocista allenato da Paolo Camossi - Qualche piccolo intoppo è servito per arrivare qui nel migliore dei modi, compresa la falsa partenza della scorsa settimana su questa stessa pista: meglio che succeda tutto prima, invece che nel momento che conta di più”.

“RECORD EUROPEO DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE” - Sabato lo attendono i tre turni dei 60 metri: “Qui vince chi sbaglia meno, è così in generale ma soprattutto nei 60 - sottolinea il bresciano delle Fiamme Oro - Il favorito n. 1, che gioca in un campo tutto suo, è Coleman: è lui l’uomo da battere ma io cercherò di stargli il più vicino possibile e proverò a mettergli la testa davanti”. Ancora Jacobs: “Ho fatto il record europeo due volte alle Olimpiadi nei 100 (fino a 9.80, ndr) ma per le mie caratteristiche il primato dei 60 è più difficile, seppur non impossibile. Grazie al bel lavoro dell’inverno e allo stimolo degli avversari si può avvicinare quel tempo. Sabato però correrò per la posizione, non con il cronometro in testa: l’ho fatto nelle ultime uscite, ho pensato al tempo e non mi ha permesso di essere sciolto al 100%. Ci saranno altre stagioni per cercare il record”.

“DOPO GLI ORI DI TOKYO CON I PIEDI PER TERRA” - “Gli ori di Tokyo mi hanno cambiato? No, credo di essere sempre rimasto con i piedi per terra - prosegue l’azzurro - Le vittorie alle Olimpiadi sono state fondamentali per una crescita personale, mi hanno dato consistenza e ulteriori motivazioni. Ho voglia di fare ancora di più e di dimostrare ancora tanto, non agli altri ma a me stesso. Certamente mi sono goduto tutti quei momenti che ho vissuto dopo Tokyo: la Formula 1 è una delle mie più grandi passioni e simulare la partenza di fronte alle auto schierate in griglia è stata un’emozione fortissima, come pure gli incontri con il presidente Mattarella e il premier Draghi. Ma sono rimasto sempre focalizzato sulla stagione che mi attendeva, su Belgrado, sui Mondiali di Eugene e sugli Europei di Monaco di Baviera. Dopo Tokyo ho staccato per ricominciare ad allenarmi prima degli altri e prepararmi alla stagione indoor, fondamentale per migliorare nella prima parte di gara, la fase in cui perdo di più rispetto agli altri”.

“LA NUOVA PARTENZA È STATA DECISIVA” - “La differenza tra lungo e velocità è tanta - osserva Jacobs - nel lungo bisognava correre forte e bene, quando ho deciso di spostarmi nello sprint però mi mancava l’uscita di blocchi. Fino a due anni fa la mia partenza era molto diversa: con Paolo seguivamo la storia e la tecnica che si era sempre utilizzata in Italia. Ma erano più le volte che sbagliavo, rispetto a quelle in cui riuscivo. Quindi abbiamo adattato la partenza alle mie caratteristiche, e tra il 2020 e il 2021 si è vista una netta differenza, ben sedici centesimi già nei 60 metri”.