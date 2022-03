Mondiali indoor, Jacobs superbo in semifinale: vittoria in 6"45

BELGRADO (Serbia) - Marcell Jacobs stacca il pass per la finale dei 60 metri ai mondiali indoor di Belgrado vincendo la sua semifinale. L'azzurro oro olimpico a Tokyo ha fermato il cronometro sul tempo di 6"45 siglando anche il nuovo record italiano sui 60 metri . Alle spalle di Jacobs il britannico Adam Thomas .

I finalisti dei 60 metri

In finale, ore 21:20 diretta Rai Sport, l'italiano affronterà: Marvin Bracy (Usa), Jerod Elcock (Trinidad & Tobago), Bolade Ajomale (Canada), Adam Thomas (Regno Unito), Karl Erik Nazarv (Estonia), Arthur Cissè (Costa D'Avorio) ed il campione del mondo in carica Christian Coleman che ha vinto la sua semifinale in 6"51.