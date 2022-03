Doping, oro 20 km marcia a Londra Lashmanova sospesa due anni

ROMA - La russa Elena Lashmanova, campionessa olimpica 2012 e campionessa mondiale 2013 nella marcia sui 20 km, è stata sospesa per due anni e privata dei suoi titoli per uso di sostanze illecite, ha annunciato lunedì l'agenzia antidoping Athletics integrity units (AIU). "La marciatrice russa Elena Lashmanova è stata squalificata per due anni, dal 9 marzo 2021, per uso di sostanze vietate, violazione delle regole antidoping del World athletics (la federazione internazionale d'atletica)", ha affermato l'AIU su Twitter.