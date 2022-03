Atletica, Tortu: "Spero che Dybala resti alla Juventus"

ROMA - Quando con la testa va a quell'ultima frazione che a Tokyo è valsa l'oro olimpico ricorda "delle emozioni fortissime mai provate, ma per quanto bello sia stato è un capitolo chiuso e ora serve riconfermarsi". Filippo Tortu ha voglia di prendersi altre soddisfazioni con la 4X100 e il 2022 gliene offre la possibilità con Mondiali ed Europei . C'è anche un record europeo da inseguire: a Tokyo il quartetto azzurro ha fatto 37"50 , non troppo lontano dal primato della Gran Bretagna di 37"36 . "Era anche alla portata, a Tokyo il cambio fra me e Fausto è stato un po' schiacciato, abbiamo un bel margine - conferma Tortu a Sky - A Eugene proveremo a farlo ma non sono comunque un grande fan dei record, preferisco pensare alle medaglie, se poi arrivasse anche il record europeo sarebbe un grande risultato ma siamo concentrati sul piazzamento".

Jacobs , interpellato sulla 4X100 , ha detto che "squadra che vince non si cambia", lasciando intendere che il posto di ultimo frazionista spetta a Tortu e mettendo dunque da parte le polemiche passate. "Lo apprezzo, mi fa piacere, ma il resto è storia vecchia, ci siamo chiariti subito. Entrambi vogliamo vincere e abbiamo un ottimo rapporto, io sono a disposizione di Di Mulo e dovunque voglia mettermi darò il mio contributo". Primo italiano a scendere sotto i 10" nei 100, Tortu punta a fare i 200 sotto i 20 secondi : "L'obiettivo è quello, l'anno scorso non ci sono andato tanto lontano, spero di fare la stagione che ho intenzione di fare e vedendo gli allenamenti so di poterci riuscire ".

Poi su Dybala

Filippo Tortu è anche un noto tifoso bianconero e parla così di Dybala: "Ancora spero che non vada via, mi mancherà tantissimo. Spero che possa cambiare idea e rimanere, anche se poi la squadra va avanti con o senza singoli. Spero però che resti, Paulo rimani a Torino". Lo sprinter azzurro era anche all'Allianz Stadium in occasione dello 0-3 col Villarreal in Champions: "Allo stadio metabolizzo meglio ma da tifoso fa sempre male. Adesso vediamo di fare meglio nel finale di stagione: la squadra, dopo un avvio complicato, ha dato un ottimo segnale per l'anno prossimo ma anche per quest'anno, che non è ancora finito".