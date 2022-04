Atletica, Larissa Iapichino: "Obiettivo Mondiali a Belgrado"

"Questo per me è un momento molto importante perché si passa dalla stagione indoor alla stagione outdoor. Il 'periodo' indoor mi darà una spinta in più, ho imparato tantissimo, mi ha aiutato tantissimo a concretizzare e a rendermi più sicura su certe cose nonostante ci siano stati dei piccoli intoppi. Serve sempre un periodo per sperimentare e per vedere cosa va, cosa non va e cosa può essere migliorato. Sicuramente ora ho consapevolezza in più". Lo ha detto il talento dell'atletica Larissa Iapichino, a margine della cerimonia di celebrazione dei 100 anni dalla costituzione dell'Arno Società Sportiva Italiana, la gloriosa Assi Giglio Rosso di Firenze, a Palazzo Vecchio. Tra gli obiettivi a breve-medio lungo termine, ha aggiunto, "farò delle gare di avvicinamento sperando di qualificarsi per i Mondiali a Belgrado perché ancora non sono né nel ranking, né ho fatto il minimo. Spero di fare il minimo e di togliermi il pensiero. Anche gli Europei di Monaco saranno un appuntamento importante di quest'anno: puntiamo a farli tutti e due". Iapichino ha ringraziato anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha avuto parole di incoraggiamento nei confronti dell'atleta: "Lo ringrazio per tutto il sostegno ed il supporto che mi da', per me è molto importante", ha affermato.