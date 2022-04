Maratona di Boston, sicurezza super dopo l'attentato a New York

BOSTON (Stati Uniti) - Sicurezza rafforzata per la storica maratona di Boston, che torna oggi, nella tradizionale data di metà aprile, dopo l'annullamento nel 2020 a causa del Coronavirus e il posticipo a ottobre dello scorso anno, sempre a causa della pandemia. Per l'edizione 2022, a nove anni dall'attentato in cui tre persone furono uccise e altre 260 ferite, le autorità della città hanno deciso di rafforzare le misure di sicurezza in seguito all'attacco nella metropolitana di New York della settimana scorsa. "Per questi grandi eventi siamo sempre preparati, siamo all'erta, vigili. Non ci si può rilassare, anche se in un'altra città qualcuno è stato arrestato", ha assicurato il capo della polizia Kenneth Green riferendosi all'arresto del 62enne Frank James, che ha sparato all'impazzata su un treno a Brooklyn, ferendo dieci persone. Alla gara di oggi si sono registrati 26.000 atleti, tra i quali 11 ex vincitori. Nello scorso anno gli organizzatori avevano limitato le iscrizioni a 20.000 a causa del Covid.