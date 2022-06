Atletica, Tamberi: "Vincere al Golden Gala sarebbe una grande cosa"

"Ci tenevo a tornare su buone misure, quella di Ostrava era una gara molto importante per me. Era una misura che volevo già fare a Trieste davanti al pubblico italiano ma le condizioni non perfette della pista non mi hanno consentito praticamente di gareggiare". Così Gimbo Tamberi, campione olimpico di salto in alto, a Sky Sport, all'indomani del meeting di Ostrava dove ha vinto con la misura di 2.30. "Adesso c'è il Golden Gala e sarà la tappa più importante di questo inizio di stagione. Non ho mai vinto una Diamond league all'Olimpico, vincere a Roma sarebbe una grande cosa. Obiettivo? Fare 2.33 metri davanti al pubblico di casa", ha aggiunto, "Il Mondiale? Un secondo posto non sarebbe così divertente. C'è attesa per questa gara e non riesce nelle altre competizioni a dare tutto me stesso. Mi sono reso conto che accadeva a stessa casa anche per i Giochi. Gareggiare per migliorare e poi dare il massimo nel giorno che conta. Al Golden gala cerco una misura importante oer avere ancora più fiducia", ha concluso.