Atletica, Jacobs "vede" i Mondiali: è ormai pronto a tornare in pista

ROMA - Sospiro di sollievo per il campione olimpico Marcell Jacobs, che si è sottoposto a nuovi accertamenti all'Istituto di Scienza dello sport, a Roma, che hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero dall'infortunio muscolare evidenziato nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato dalla Fidal, la distrazione-elongazione di primo grado sarebbe finalmente alle spalle e già domani, lunedì, Jacobs potrebbe tornare ad allenarsi in pista. Certo il suo forfait al Golden Gala, ma, ed è la cosa più importante, a questo punto probabilissimo un suo recupero per i Mondiali di Eugene.