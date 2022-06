Atletica, Jacobs a Stoccolma sui 100 metri: "Non vedo l'ora"

Il meeting di Stoccolma , ottava tappa della Wanda Diamond League , ha annunciato la presenza del campione olimpico dei 100 e della 4x100 Marcell Jacobs . Lo sprinter azzurro, primatista europeo con il 9.80 della finale dei Giochi e campione mondiale indoor dei 60, è atteso in pista giovedì 30 giugno nei 100 metri dello stadio Olimpico svedese, a un anno di distanza dal secondo posto della scorsa edizione (10.05) che ne aveva alimentato le quotazioni in chiave Tokyo . "Ho il piacere di annunciare che tornerò a Stoccolma - le parole di Jacobs pubblicate sul sito ufficiale del meeting svedese -. È stato un periodo difficile nelle ultime settimane, ma finalmente è giunto il momento di guardare avanti e tornare in pista. Non vedo l'ora di gareggiare".

L'azzurro ha recuperato gradualmente dall'infortunio muscolare delle ultime settimane che lo ha costretto a rinunciare agli appuntamenti di Eugene, Roma e Oslo della Diamond League. I 100 metri del meeting Bauhaus-Galan in Svezia sono in programma a un paio di settimane dall'evento clou della stagione, i Mondiali in Oregon, che propongono le batterie nella giornata inaugurale del 15 luglio e poi le semifinali e la finale il 16 luglio. Al momento, le uniche volate della sua stagione nei 100 metri risalgono al meeting di Savona del 18 maggio: in batteria 9.99 ventoso, in finale 10.04 regolare. Jacobs risulta anche iscritto ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti (batteria e finale sabato) e nelle prossime ore scioglierà la riserva sulla propria partecipazione all'evento tricolore, al quale si presenterebbe da campione in carica: quattro successi consecutivi, è imbattuto da Pescara 2018.