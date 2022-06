Jacobs: “Vi svelo il perché dei miei gesti rituali”

Marcel Jacobs, nel corso dell’appuntamento in cui ha presentato anche il libro “Flash. La mia storia”, ha spiegato il perché dei suoi tre gesti rituali: "Il primo è un segno con le due mani che mima i paraocchi: vuol dire tante cose ma soprattutto il focalizzarmi in quello che voglio veramente. Mi sono reso conto che da quando ho iniziato a concentrarmi su quello che volevo io veramente… i risultati sono cominciati ad arrivare. Il secondo è il cuore, perché ci ho messo e ci metto sempre molto cuore in tutto quello che faccio: quindi, con quel gesto, mi stimolo ad usare veramente il cuore anche in quel momento. Il terzo: le braccia incrociate sulle spalle che ha una genesi più complessa, diciamo che è come se prendessi il mio bambino interiore e lo mettessi sulle spalle rassicurandolo di quello che stiamo facendo e di non avere paura di nulla perché da bambini siamo diventati uomini e con tutta la strada che abbiamo fatto se siamo lì in quel momento dopo aver superato tutti gli errori fatti è perché ne siamo capaci e quindi è come se gli dicessi di mettersi comodo sulle mie spalle e godersi il viaggio".

Jacobs ha ricevuto un premio da ASI, presente il dirigente nazionale dell’Ente, Davide Magnabosco.