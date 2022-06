Jacobs vola con lo scudo: continua la preparazione per i Mondiali di atletica

ROMA - Continua la dura preparazione di Marcell Jacobs in vista dei Mondiali di Atletica che si svolgeranno a Eugene (Oregon) dal 15 luglio. Il campione olimpico ha infatti ricominciato ad allenarsi con lo scudo aerodinamico realizzato dall'Istituto di Scienza dello Sport del Coni, con prove sui 100 metri alla Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto a Roma. Prima dei Mondiali di Atletica, Jacobs scenderà in pista il 30 giugno per i 100 e la 4x100 al meeting di Stoccolma, dopo aver recuperato dall'infortunio muscolare delle ultime settimane.