Mondiali atletica leggera, Tamberi in finale col brivido

EUGENE (STATI UNITI) - I Mondiali di Atletica Leggera di Eugene si aprono con il brivido per l'Italia , vicinissima a perdere subito un grande protagonista. E invece Gimbo Tamberi pesca ancora una volta il coniglio dal cilindro e si qualifica per la finale del salto in alto dopo aver rischiato seriamente l'eliminazione.

Gimbo, il brivido scorre a 2,28...

Gara tutta in salita per Tamberi, che dopo aver passato agevolmente la prima misura di 2,17 e comunque al primo tentativo 2,21, perde la prima chance di volare direttamente in finale fallendo a 2.25, due volte, scampato il pericolo ancora un brivido a 2,28, misura a cui si ferma un brillante Fassinotti, con due errori prima del liberatorio salto, che porta Gimbo in semifinale.