Mondiali atletica leggera, Vallortigara come Gimbo: è finale nell'alto

EUGENE (Stati Uniti) - Dopo Gimbo Tamberi, approdato in finale con il brivido , altra qualificazione di prestigio nel salto in alto, con Elena Vallortigara , che stupisce per freddezza e decisione, passando il turno con un percorso netto .

Buona la prima per Vallortigara

Splendida la prestazione dell'azzurra, che con l'1,98 di Rieti aveva già firmato la seconda prestazione mondiale stagionale e che in Oregon si ripete in qualificazione, rinunciando all'1,75 in entrata e saltando al primo tentativo dall'1,81 all'1,93, impressionando per sicurezza e precisione. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì una finale che è già un traguardo, ma nella quale la Vallortigara potrà comunque dire la sua.

Sette finali in un giorno e mezzo di gare

Nonostante la deludente eliminazione in qualificazione di Ottavia Cestonaro nel salto triplo, è uno score parziale più che positivo quello della spedizione azzurra, che dopo non più di un giorno e mezzo di gare ha già piazzato sette atleti in altrettante finali. Un trend che al di là delle medaglie che arriveranno o meno, conferma la crescita esponenziale di tutto il movimento.