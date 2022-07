Mondiali, nuovo record nel salto con l'asta per Duplantis

EUGENE (Oregon) - È lo svedese Armando Duplantis a laurearsi campione del mondo di salto con l'asta ai mondiali di atletica di Eugene, in Oregon. E lo fa entrando nella leggenda , con un nuovo record mondiale che lo ha visto saltare a 6.21 metri di altezza (passando circa 8 centimetri al di sopra). L'atleta ha migliorato di 1 cm il suo record precedente, con cui ha vinto l'oro ai Campionati mondiali indoor di Belgrado a marzo. L'americano Chris Nilsen si è preso la medaglia l'argento con una scommessa di 5,94 m sul conto alla rovescia di Ernest Obiang, il cui bronzo è stata la prima medaglia mondiale di qualsiasi colore per le Filippine.

La gioia di Duplantis

Queste le parole di Duplantis dopo la gara: "Non così male, eh?! Ragazzi mi avete dato un po' di energia e mi avete aiutato a superare il limite. È fantastico e adoro essere a Eugene, è un piacere essere qui". Duplantis è arrivato a 5,70 m nel primo tentativo, poi ha avuto bisogno di due tentativi a 5,87 prima di volare oltre i sei metri. Duplantis, nato negli Stati Uniti e cresciuto in Svezia, 22 anni, mette a segno il suo quinto record mondiale - e il terzo quest'anno - facendo calare nel migliore dei modi il sipario sui mondiali in Oregon.