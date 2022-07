Mondiali, Italia settima nella 4x400 femminile

EUGENE (Oregon) - Gli Stati Uniti si sono aggiudicati l'ultima gara dei Mondiali di atletica di Eugene, in Oregon, la staffetta 4x400 femminile, in 3'17"79, con un'ultima frazione sensazionale di Sydney McLaughlin (47"91). Argento per la Giamaica in 3'20"74, bronzo per la Gran Bretagna in 3'22"64.