Jacobs, all’Europeo per battere soprattutto gli scettici

Autunno del 1991. A Dublino si giocava la semifinale della Coppa del Mondo di rugby tra gli All Blacks e i Wallabies australiani e sulle grigie tribune del vetusto Lansdowne Road comparve uno striscione: “Non sarete mai campioni del mondo, se non batterete gli Springboks”. L’avevano issato alcuni tifosi del Sudafrica, bandito dallo sport planetario per la sua politica dell’apartheid. Ecco, oggi ci piace riprendere quella frase e sintonizzarla sull’attualità: “Non sarete mai campioni del mondo, se non batterete Marcell Jacobs”.