Europei, Italia fuori dalla finale 4x100 maschile: Turchia ripescata

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La staffetta azzurra 4x100 maschile non disputerà la finale agli Europei di Monaco. A gareggiare per la medaglia sarà la Turchia, che dopo aver vinto il ricorso per essere stata danneggiata in batteria, ha così corso di nuovo da sola alle ore 12:30 con un tempo inferiore a quello ottenuto dagli azzurri. Per questo l'Italia è esclusa dalla finale di domenica prossima. Per gli azzurri hanno gareggiato Lorenzo Patta, Hillary Wanderson Polanco Rijo, Matteo Melluzzo e Ali Chituru. Non hanno preso parte alla staffetta i tre campioni olimpici Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Fausto Desalu.