Tamberi, c’è un nodo verso Parigi

Il matrimonio con Chiara

Chiara, nel frattempo, ci parla di un’agenda fittissima. Il matrimonio il 1° settembre, la luna di miele a fine mese tra Maldive, Singapore e Bali. Infine l’ingresso nella casa nuova. «Si spera. Se non segui i lavori continuamente, è difficile vedere progressi». «Mi piace molto quando Gianmarco dice tutte quelle cose su di me. Cerco il più possibile di prendermi cura di lui. Stiamo insieme da così tanto tempo. Il progetto di allargare la famiglia? Ci pensiamo, lo vogliamo entrambi, ma forse è meglio procedere a tappe. Matrimonio, casa e tutto il resto».

Il confine

All’arrivo a Casa Italia, Tamberi abbraccia tutti. Compreso il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali. Qualche imbarazzo sorge alle foto ricordo col padre Marco. Poi c’è da sistemare i detrattori: «Credo che le frasi circa un “Gimbo finito”, che si rincorrono da dopo Tokyo, continueranno ancora per tanto tempo. Segnano la linea di confine tra chi mi sta vicino e mi vuole bene e chi invece non conosce me né cosa ci sia stato dietro a questo 2022 tra guai fisici, Covid e impegni vari» ci dice Gianmarco prima di scappare a cena. All’una e 33 prende ufficialmente il via la “Gimbiade”, tutto Gianmarco Tamberi a 360°.

Gimbiade

Sul peso dell’oro vinto giovedì sera: «Lo metto dietro a quello di Tokyo, ma davanti a quelli di Amsterdam 2016 (il primo titolo continentale all’aperto; ndr) e Glasgow 2019 (la vittoria al chiuso; ndr) perché venuta dopo un periodo troppo particolare». E dunque un pensiero sulla sfortuna: «Sembrerà assurdo, ma non credo nella sfortuna. Penso che tutto succeda e che io sia invece fortunatissimo».

Tamberi e Jacobs

Il parallelismo con l’altro campione olimpico ed europeo, Marcell Jacobs, si gioca alla Playstation. «Dopo Tokyo si è instaurata una grande sintonia, che abbiamo ritrovato qui in Germania. E come in Giappone abbiamo giocato un bel po’. Io l’ho stracciato con il gioco dell’Nba, lui si è preso la rivincita con la Formula 1».

Rapporti con gli aversari

Complesso il capitolo su amici, colleghi e avversari. «L’assenza di russi e bielorussi conta, certo, ma saltare 2,30 in quelle condizioni meteo non era facile. Sento molto gli ucraini, che tra l’altro hanno apprezzato il mio gesto di Belgrado, meno i russi. Di Nedasekau (il bielorusso medaglia di bronzo ai Giochi; ndr), non condivido le posizioni sulla guerra. Ma non critico il ragazzo, piuttosto il sistema». Nel cammino che porterà il trentenne marchigiano a Parigi 2024 conterà poi il rapporto col papà-coach Marco, nonché quell’«equilibrio che non è cambiato, perché deteriorato prima. Fin quando l’obiettivo era Tokyo abbiamo cercato di ricucire, ma dopo tredici anni siamo arrivati alla volontà di separarci. Qui ero così concentrato a vincere che non ho pensato minimamente al dopo».

Il “dopo” è un’agenda fitta, sì. Che forse dovrà partire proprio dalla questione tecnica.