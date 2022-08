Atletica, Crippa e staffetta azzurra al meeting di Rovereto

Quarantadue le nazioni rappresentate, sei le medaglie mondiali e 8 quelle europee in gara martedì 30 agosto al 'Palio città della Quercia' di Rovereto, il più antico meeting internazionale di atletica d'Italia. Come da tradizione, apriranno la serata le prove giovanili e della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. In pista anche Yeman Crippa, reduce dall'oro nei 10.000 metri agli europei di Monaco, che correrà i 5.000 metri alla ricerca di un tempo importante. Nei 400 metri al via Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, componenti della staffetta azzurra, mentre negli 800 metri confermata la presenza di Simone Barontini, finalista a Monaco e l'emergente Tecuceanu. Nel salto in alto Fassinotti e Falocchi. Nel peso confermati Nick Ponzio e Leonardo Fabbi. In campo femminile Irene Siragusa nei 100 metri, la campionessa italiana Mangione nei 400 metri, nei 400 ostacoli finalista di Monaco Folorunso, negli 800 metri si incroceranno Bello` e Sabbatini, nel salto con l'asta la primatista italiana Bruni e la Molinarolo. Tutte le gare potranno essere seguite in diretta televisiva su Rai Sport dalle 20.30 alle 22.