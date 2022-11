Corsa dei Santi: vincono Muli e Ndikumana. Jacobs testimonial: "Felice per progetti solidali"

ROMA - Uno starter d'eccezione per la 'Corsa dei Santi', giunta alla sua 14ª edizione. Il campione Marcell Jacobs ha dato il via alla manifestazione podistica nazionale promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, organizzata da ACSI Italia Atletica e in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Roma. L'evento ha visto protagonisti per le strade della Capitale 2400 atleti che si sono cimentati nei 10 km della prova competitiva. Testimonial della gara, oltre all'olimpionico dei 100 metri, anche la campionessa mondiale con la Nazionale italiana di pallacanestro Fisdir Chiara Vingione: la 27enne cestista con sindrome di Down è diventata la prima atleta ad aver giocato con la Nazionale maschile. La gara maschile è stata vinta dall'atleta del Burundi Celestin Ndikumana (con un tempo di 28:57), che è arrivato in solitaria in via della Conciliazione dopo aver condotto senza troppi patemi la gara. Secondo posto per l'azzurro Nekagenet Crippa (29:24), che ha avuto la meglio, allo sprint. sull'altro italiano in gara, Ahmed Ouhda (29:28). Mawia Lucy Muli si è invece aggiudicata la gara femminile: 31:50 il tempo per l'atleta keniana.